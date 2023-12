Netflix zaliczył potężny glow up. Serwis realizuje obecnie najlepsze polskie seriale - oto dowody

Poważnie. Ten fakt łatwo przeoczyć, bowiem kolejne polskojęzyczne tytuły wpadają do serwisu w towarzystwie wielu innych - lepszych i gorszych. O odstępach czasu nie wspominam. Jeśli jednak zebrać do kupy wszystkie polskie seriale Netfliksa z ostatnich miesięcy, można się zaskoczyć: zdecydowana większość z nich to produkcje co najmniej dobre. A zdarza się, że wręcz znakomite.



Streamingowy gigant od dłuższego czasu sporo wydaje na lokalne produkcje. I nic dziwnego - to świetny biznes. Widzimy to w Polsce, widzimy za granicą - nieanglojęzyczne tytuły radzą sobie w tygodniowych topkach znakomicie, przyciągając uwagę subskrybentów niezależnie od całościowej jakości. Kolejne bzdurne, hiszpańskojęzyczne thrillery biją rekordy popularności; nie inaczej sprawy mają się nawet z kaszankami pokroju „Miłości do kwadratu tysiąc”, których niby oglądać się nie da, a jednak robi to cała rzesza widzów.



Skupmy się jednak na serialach. W marcu ubiegłego roku drwiliśmy, że Netflix przepalił już pół miliarda złotych na rodzime odcinkowe produkcje. „Serwis straszy, że to nie koniec!” - napisał mój redakcyjny kolega. No cóż, po kilku niewypałach te złośliwości były całkiem na miejscu, gdy jednak przyjrzymy się polskim serialom Netfliksa w szerszej skali, możemy się zdziwić. Serwis produkuje naprawdę solidne tytuły na naszej ziemi. Zwłaszcza w ostatnim czasie.



