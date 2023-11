To miał być hit science fiction od Netfliksa. Jednak serial nigdy nie ujrzy światła dziennego. Dlaczego?

Dzisiaj, kiedy platformy streamingowe wszędzie szukają oszczędności, wydaje się to nieprawdopodobne, ale jeszcze pięć lat temu Netflix wydawał pieniądze bez opamiętania. Wszystko po to, żeby dostarczać swoim użytkownikom jak najwięcej treści. Dlatego zaufał reżyserowi z marnym dorobkiem. Carl Erik Rinsch ma w swojej filmografii jedynie "47 roninów", których nie uratowała nawet obecność Keanu Reevesa w obsadzie. Produkcja była jedną z największych klap finansowych 2013 roku. Mimo to serwis zatrudnił twórcę, aby dostarczył serial science fiction. Ba, zgodził się nawet oddać mu final cut, czyli decyzyjność w kwestii ostatecznego kształtu tytułu.



Początkowo "Conquest" miało być 13-odcinkowym serialem za 44 mln. W marcu 2020 roku reżyser poprosił jednak o dodatkowe 11 mln. Netflix obdarował go tymi pieniędzmi, udowadniając nadzieje, jakie pokłada w projekcie. Do dzisiaj jednak nie dostał ani jednego epizodu. Co więc się stało z budżetem? Tej historii nie wymyśliliby nawet najlepsi scenarzyści.



