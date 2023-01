Netflix wjeżdża w luty z piskiem opon. W ofercie jeden z najlepszych polskich filmów ostatnich lat!

W najbliższych dniach Netflix zasypie nas kolejną falą nowości, których będzie całkiem sporo. Miłośników azjatyckich produkcji platformy (których jest coraz więcej, a za sprawą wysokiej jakości przykuwają przed ekrany coraz większe rzesze fanów) z pewnością zainteresuje "I Will Be Your Bloom". To serial opowiadający o byłej nauczycielce, która zostaje kierowniczką akademika. Kobieta postanawia pomóc mieszkającym w budynku członkom mizernego boysbandu, którzy marzą o wielkiej sławie.



Ciekawie zapowiada się również "Siła ducha". Ten oparty na faktach film opowiada o nastolatce z Australii uparcie podążającej za swoimi marzeniami. Dziewczyna chce zostać najmłodszą osobą, która samodzielnie opłynie świat. Podczas niebezpiecznej podróży będzie musiała stawić czoła wielu lękom.



Warto też przyjrzeć się tytułom na licencji. Spośród serii popularnych obrazów warto wyłowić ten, który być może do tej pory omijaliście. Jest to bowiem jeden z najlepszych polskich filmów ostatnich lat - fantastyczny "Ostatni komers" Dawida Nickela.



Obraz zgarnął dwie nagrody na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Nie ma wątpliwości, że jest to jeden z najlepiej przyjętych rodzimych filmów 2020 roku i bardzo dojrzały debiut zarazem. Oto ostatni tydzień szkoły w gimnazjum w małym polskim miasteczku. Przed balem, znanym jako "komers", grupa uczniów spędza czas na miejskim basenie. To czas zauroczenia, odrzucenia i pierwszych zawiedzionych nadziei. Nickel świetnie opowiada o młodych ludziach - rozumie ich, zręcznie operuje ich językiem, daje wielki popis czułości i empatii. Nie wiem, czy polskie kino kiedykolwiek opowiadało o młodzieży i dojrzewaniu tak wiarygodnie. Nadróbcie koniecznie!