Twórca "Awantury" chciałby kontynuować swoją historię. Co na to Netflix?

"Awantura" w zeszłym tygodniu zadebiutowała na Netfliksie. Każdy kinoman spodziewał się, że będzie to dobry serial, bo przecież odpowiada za niego wytwórnia A24, która dała nam takie filmy jak "Czarownica. Bajka ludowa z Nowej Anglii" czy "Dziedzictwo. Hereditary", a nawet maczała swoje palce w "Euforii". Zgodnie z oczekiwaniami produkcja okazała się artystycznym hitem. Cieszy się również dość sporym zainteresowaniem użytkowników platformy. W Polsce zajmuje aktualnie drugie miejsce wśród najpopularniejszych tytułów odcinkowych w serwisie, a w globalnej topce po pierwszym tygodniu wyświetlania wdrapała się na pozycję czwartą.



Fanom "Awantury" z pewnością sen z powiek spędza aktualnie kwestia 2. sezonu. Na ten moment Netflix jeszcze go nie zamówił. Ale czy to zrobi? Szukając odpowiedzi na to pytanie, przede wszystkim trzeba wziąć pod uwagę, że platforma zgłosiła produkcję do nagród Emmy jako serial limitowany/serialowa antologia. Czyli jest szansa na kontynuację, bo w tej samej kategorii o statuetkę walczyły przecież "Biały Lotos", czy "American Crime Story", które sequeli się doczekały.



