Ten serial to pozycja obowiązkowa dla fanów dobrego kina. Obejrzycie go na Netfliksie

Zmierzająca na platformę Netflix "Awantura" to serial, który rozpoczyna się od incydentu przemocy drogowej między dwojgiem ludzi. Zamiast szybko rozwiązać spór i ruszyć z życiem naprzód, konflikt między pracownikiem fizycznym Dannym i kobietą sukcesu Amy tylko się zaognia. Wszystko to zostaje podlane mnóstwem czarnego humoru. Opis fabuły brzmi zachęcająco? Cóż, nie tylko to wskazuje, że będziemy mieli do czynienia z wyśmienitą produkcją.



W przyszłym tygodniu na Netfliksa z 10. już sezonem wraca "Czarna lista", pojawi się też polski "Mistrz", a z "Chupą" przeżyjemy fantastyczną przygodę. Dobrych filmów i seriali do oglądania z pewnością nie zabraknie. Czemu więc szczególną uwagę należy zwrócić właśnie na "Awanturę"? Odpowiada za nią A24.



Czytaj także: