Netflix podał listę premier na wrzesień. Uzasadniają podwyżkę cen abonamentu?

Premiery premierami. Dla użytkowników Netfliksa najważniejszym wydarzeniem ostatnich (i nadchodzących tygodni) okazuje się podwyżka cen abonamentu, która znienacka zaczęła obowiązywać pod koniec sierpnia. Mogliśmy się jej co prawda spodziewać, bo przecież podczas podawania wyników finansowych za ostatni kwartał zeszłego roku, Greg Peters zapowiadał, że prędzej czy później do niej dojdzie. Włodarze serwisu mieli obserwować kolejne rynki, aby znaleźć na nią odpowiedni moment. Kiedy nowości serwisu będą prezentować się na tyle atrakcyjnie, żeby użytkownicy nie zaczęli masowo rezygnować z subskrypcji. Czy ten "moment" właśnie nadszedł?



Trzeba przyznać, że wrześniowa oferta Netfliksa dla polskich użytkowników rzeczywiście prezentuje się nad wyraz interesująco. W końcu w nadchodzących tygodniach mamy dostać aż dwie rodzime produkcje własne platformy. Pierwszą z nich będzie "Bokser". To historia obiecującego młodego pięściarza, który wspierany jedynie przez żonę postanawia uciec z komunistycznego kraju na Zachód. Zamierza tam zostać najlepszym bokserem wszech czasów. Eye of the Tiger playing softly in the background...