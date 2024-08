Nie jest to oczywiście pierwsza taka sytuacja. Parę tytułów oryginalnych z Netfliksa już zniknęło. Ostatnio był to "Alienista", który do końca serialem własnym platformy nie jest, ale został tak oznaczony, bo wykupiła prawa do jego globalnej dystrybucji. Wcześniej usunięto jednak również koprodukowany przez usługę "Hemlock Grove", czy powstały specjalnie dla serwisu "Soundtrack".



Lista usuwanych z Netfliksa tytułów określanych (lub rzeczywiście nimi będących) jako "original" ciągle się powiększa. Za chwilę dołączy do niej pięć kolejnych produkcji. Masakra w bibliotece platformy zacznie się jeszcze w tym tygodniu i potrwa przez cały wrzesień.