Netflix, ty wariacie. To uniwersum dobrze znacie, ale w takiej odsłonie jeszcze go nie widzieliście

Na Netfliksie panuje już świąteczna atmosfera. W topce najpopularniejszych tytułów platformy w naszym kraju, od jakiegoś czasu rozgaszczają się tytuły, których akcja rozgrywa się w okolicach Bożego Narodzenia. Dzięki temu mają powód, aby uczyć nas, że rodzina jest najważniejsza, nadmierny konsumpcjonizm zły, etc. Tak, te filmy wyglądają podobnie, ale ludzie je kochają. Jeśli należycie do fanów takich produkcji koniecznie sprawdźcie nowość - "Rodzinne zamiany" o rodzicach zamieniających się ciałami ze swoimi nastoletnimi dziećmi.



Jeśli ta jarmarczno-tandetna poetyka do was jednak nie przemawia, to na szczęście wcale nie musicie jej z Netfliksa chłonąć. Serwis ciągle też dodaje tytuły z zupełnie innej gatunkowej półki. Przecież wśród tytułów na licencji mijającego tygodnia znalazł się "Morbius", a w nadchodzących dniach dołączy do niego saga "Zmierzch"... OK, nie brzmi to zachęcająca. Ale wśród zbliżających się premier jest również chociażby "The Archies", dzięki któremu będziemy mogli wrócić do Riverdale. Tak jakby, bo to nie jest TO Riverdale.