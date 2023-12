Netflix: seriale skasowane w 2023 roku. Te tytuły nie doczekają się kontynuacji

Sprawdzamy, jakie seriale Netflix skasował w 2023 roku - niestety, trochę tego było. Nie wszystkie tytuły serwisu odnoszą oczekiwany sukces; część z nich jest anulowana już po pierwszej odsłonie, mimo wielkich planów na kolejne. Streamingowy gigant jest w tej materii bezwzględny. Z drugiej strony warto pamiętać, że to właśnie ten serwis przywrócił do życia wiele anulowanych czy odrzuconych przez inne serwisy produkcji. Netflix zabija, ale i wskrzesza.



W 2023 ogłoszono skasowanie łącznie 17 seriali Netfliksa. Serwis nigdy nie potwierdza wprost, dlaczego zdecydował się na anulowanie danej produkcji, poza ogólnikowym stwierdzeniem, że przyczyną są wskaźniki i liczby. Tymczasem fani - jak to fani - teoretyzują. Niewykluczone, że w tym roku swoją cegiełkę do kolejnych decyzji dołożyły strajki scenarzystów i aktorów. Bez różnicy: jeśli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze.



Czytaj więcej o Netfliksie na łamach Spider's Web: