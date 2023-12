Zakończenie "Zostaw świat za sobą" jest niejasne? Autor oryginału komentuje finał filmu Netfliksa

Tak czy inaczej - wszystko powyższe to tylko teoria. Ani książka, ani film nie udzielają jednoznacznej odpowiedzi; nie wyjaśniają, co tak naprawdę się wydarzyło. I właśnie o to chodzi.



Obraz kończy się odnalezieniem przez Rose bunkra sąsiada i - co ważniejsze - biblioteki DVD, w której nie zabrakło ostatniego sezonu "Przyjaciół". W ostatniej sekwencji dziewczynka odpala ostatni epizod, a my słyszymy przewodni numer - kultowe "I'll be there for you". Biorąc pod uwagę fakt, że film sporo mówi o uzależnieniu od technologii i fikcji, nietrudno rozszyfrować uśmiech na twarzy bohaterki (która przecież od początku bardzo chciała zapoznać się z zamknięciem ikonicznej serii). Młodzież z jednej strony jest bardziej świadoma i dostrzega masę zagrożeń, ale z drugiej chętnie kryje się przed nimi, szuka schronienia w popkulturze. Przy okazji otrzymujemy ilustrację różnorodnych reakcji kilku pokoleń na wielką katastrofę. Dla dziewczynki konieczne jest odnalezienie namiastki normalnego życia. Ten zabieg ma sprowokować nas do zastanowienia się, jak sami zachowalibyśmy się w podobnej sytuacji. Jak zmierzylibyśmy się z podobną katastrofą i zagrożeniem.



Twórca oryginału, a zarazem producent wykonawczy filmu, przyznaje, że obraz zostawia więcej niedopowiedzeń - i chwali ten fakt. Nie mamy pewności, czy bohaterkom uda się znaleźć Rose oraz czy rodziny znów się połączą. Pisarz zwraca też uwagę na fakt, że monolog postaci Aliego to jedno; dano mu możliwość spekulacji, podczas gdy inni bohaterowie mogliby wyciągnąć zupełnie inne wnioski. Niepewność była tu kluczowa - twórcy chcieli, by udzieliła się widzom; to właśnie ona jest źródłem największego strachu, prawdziwego horroru. To właśnie niepewność sprawia, że G.H. po raz pierwszy okazuje lęk.



Pisarz zwraca też uwagę, że nie jest to film katastroficzny skupiony na ciągłych uściskach i ostatecznym ocaleniu rodziny. To historia innego typu. Widz po jej zakończeniu może dopowiedzieć sobie, co wydarzy się dalej, ale nie powinien pomyśleć, że wszystko na pewno dobrze się skończu. Sam Esmail, reżyser, chciał dać jedynie przebłysk tego, co dzieje się "na zewnątrz", ale nie obnażać przyczyn i następstw. Chodzi o zadawanie pytań i układanie własnych odpowiedzi.



Poza tym inny element finału - spór o lek - to oczywisty symbol ochrony terytorium i instynktownej, ostatecznej walki o przetrwanie. A zwierzęta? Teraz to jelenie przyglądają się ludziom i patrzą, jak naczelny gatunek rozpoczyna rozpaczliwą walkę.