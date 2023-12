Nowy hit Netfliksa to adaptacja internetowej powieści. Niestety - to czuć

Wszystko to, co ważne i trudne, zostaje tu co najwyżej muśnięte: to bardzo ogólna, niewnosząca nic do gatunku, banalna opowieść. Co gorsza, między głównym trio (mówimy tu o sercu serialu!) brakuje jakiejkolwiek chemii - sztampowe charaktery, nieciekawe interakcje i brak naturalności sprawia, że miłosny trójkąt, zamiast rozgrzewać, wywołuje znużenie. Otaczające ten romans wątki są... w porządku; to przyzwoite dodatki do głównej fabuły, które czasem dodają jej odrobiny emocji, ale nigdy na tyle, by naprawdę zaangażować widza. Co więcej - w tej opowieści traktującej o, między innymi, miłości, najzwyczajniej w świecie brakuje ciekawych par i zbliżeń, którym chce się kibicować.



Pod koniec przygody z serialem widza uderzy to, jak bardzo płascy są jego bohaterowie - kolejne godziny fabuły w żaden sposób ich nie rozbudowują. Niestety, scenarzyści nie wysilili się zanadto, co czuć właściwie na każdym kroku. „Moje życie z Walterami” to produkcja niewymagająca, która momentami może rozerwać i zapewnić przyjemne estetyczne doznania, ale nie ma absolutnie nic do powiedzenia. Miłośnicy gatunku widzieli już to wszystko w znacznie lepszych odsłonach.