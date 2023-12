Kultowy film Quentina Tarantino i inne klasyki wpadły na Netfliksa. Rekordowa liczba nowości

Główną bohaterką południowoafrykańskiej komedii "Co to będą za święta!" jest Thando. Kiedy naciskana przez rodzinę 30-letnia singielka kłamie, że jest w związku, będzie musiała prędko znaleźć chłopaka, by uniknąć gwiazdkowej kompromitacji. Ma na to zaledwie 24 dni.