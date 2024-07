Nicole Kidman, mrugnij, jeśli zmusili cię do zagrania w tym filmie Netfliksa

"Sprawa rodzinna", która zadebiutowała na Netfliksie w miniony piątek, jest już w TOP-ce serwisu - było to nieuniknione, w końcu na ekranie spotkały się same znane nazwiska. Efron, King, Kidman, Bates starają się osobno wykrzesać coś ze swoich postaci, jednak razem po prostu się gubią. Sprawia to, że historia traci swój sens, a ich płytkie postaci potraktowane są po łebkach. Panie reżyserze Richardzie LaGravenese, nie wystarczy postawić popularnych aktorów obok siebie i powiedzieć im: "grajcie", licząc na to, że jakoś to będzie. Tutaj nie wyszło. A dlaczego?