Pyskaci gliniarze znowu w modzie? Oby Netflix nie schrzanił tego filmu

Czy to będzie powrót na miarę "Bad Boys for Life"? Czy gwiazda Eddie'ego Murphy'ego zabłyszczy jak w latach 80.? "Gliniarz z Beverly Hills" to mimo wszystko uwielbiana na całym świecie seria. Sam zresztą zaliczam się do jej fanów. Moje oczekiwania są ogromne, choć mam też sporo obaw. W końcu ostatnia współpraca wcielającego się w główną rolę aktora z Netfliksem nie wypadła najlepiej. Zarówno krytycy jak i widzowie "My i wy" przecież zmiażdżyli, nazywając film wręcz szkodliwym. Lepiej więc, żeby w tym wypadku platforma stanęła na wysokości zadania. Czy tak będzie? Przekonamy się już 3 lipca, kiedy produkcja trafi na platformę.