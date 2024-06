Ten film akcji na Netfliksie powinien narobić większego hałasu. Rozłoży was na łopatki

Może chodzi o to, że "Pan Wypadek: Wakacje zabójcy" nie jest całkowitą nowością w ofercie dostępnych w naszym kraju serwisów VOD. Już wcześniej można było go obejrzeć na Amazon Prime Video i paru innych platformach (wciąż zresztą można go na nich łapać), przez co większość osób zainteresowanych filmem zdążyła go zobaczyć. To jednak nie jest dużym problemem, bo przecież wart jest powtórzenia. Szczególnie w weekend, gdyż to właśnie taka weekendowa produkcja, którą w zamierzchłych czasach wypożyczalibyśmy chętnie na VHS-ie, aby dobrze się bawić z kumplami. W końcu mówimy o tytule ze Scottem Adkinsem w roli głównej.



Aktor jest oldschoolowym twardzielem, z gatunku tych, którymi Hollywood już od dawna się nie interesuje. Co jakiś czas odświeża dawnych herosów w stylu Sylvestra Stallone'a czy Arnolda Schwarzeneggera i raz na jakiś czas Jasonowi Stathamowi pozwala się wykazać w takim "Pszczelarzu". Dlatego Adkins z mainstreamem może sobie co najwyżej poflirtować w "Niezniszczalnych 2", "Doktorze Strange'u" czy, ostatnio, "Johnie Wicku 4". Prócz tego ostatniego tytułu Fabryka Snów nie wykorzystuje jednak jego możliwości, przez co pozostaje mu świecić mięśniami i porywać umiejętnościami w raczej B-klasowych akcyjniakach. Nie przejmuje się tym i kopie tam tyłki, obracając widzów w proch.