Dajcie się wyssać Nicolasowi Cage'owi. Nie ma lepszego filmu na weekend po tygodniu ciężkiej pracy

Jeśli zastanawiacie się, co obejrzeć w weekend, nic lepszego niż "Renfield" nie znajdziecie. To film idealny na relaks po ciężkim tygodniu w pracy, w której znowu poczuliście się wyzyskiwani, bo harujecie za marne grosze, a ten nierób wydający wam polecenia właśnie kupił sobie nowiutkie Porsche. Bo produkcja traktuje właśnie o relacji szef-podwładny. W dodatku ten pierwszy literalnie jest wampirem (metafora zbyt oczywista, aby ją tłumaczyć). Ale to nie grany przez Nicolasa Cage'a Dracula wysuwa się tu na pierwszy plan, tylko jego sługus. Nie, to nie cienias znany z innych produkcji o Księciu Ciemności.



Tytułowy Renfield zajada się muchami i pająkami, z których czerpie nadprzyrodzone moce. Mają mu one pomóc w zdobywaniu pożywienia dla swojego pana. Wciąż dopuszczając do głosu ludzką naturę, więc karmi Draculę zbirami i złoczyńcami, ale wampirowi nie do końca jest to w smak. W końcu czuje się osłabiony, a do pełni sił najszybciej powróciłby za sprawą osób niewinnych, najlepiej młodych dziewic. Dlatego wyżywa się na swoim słudze, przez co główny bohater postanawia zerwać toksyczną więź i wyjść z cienia Księcia Ciemności.



