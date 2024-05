To ja już wolę Daisy Ridley w nowej trylogii Star Wars. Thriller Amazona pokazał, że dało się gorzej

Film „Córka króla moczarów” jest doskonałym dowodem na to, że koncepcja nigdy w pojedynkę nie uratuje danej produkcji. W tym przypadku również pomysł był dobry, ale wykonanie… nieco gorsze (żeby nie użyć niecenzuralnych słów). To, co kłuje podczas seansu w oczy najbardziej, to sam montaż tytułu. Jest on tak bezwzględnie pocięty, że wygląda to trochę tak, jakby sam Karol „Friz” Wiśniewski postanowił się do niego dobrać. Jak tylko jakikolwiek interesujący wątek zaczyna się rozwijać, to jest on momentalnie urywany – raz za razem. Jest to bardzo męczące dla widza, gdyż nie jest on w stanie skupić swojej uwagi na dłużej niż kilka smętnych minut. To nie TikTok, drodzy twórcy, tutaj ludzie chcą, żeby sceny trwały dłużej. Co dziwne, film nie jest też krótki, bo ciągnie się ponad półtorej godziny. Aż ciężko uwierzyć, gdyż zaraz po finale odnosi się wrażenie, że nie obejrzało się w zasadzie nic. Jedynie kilka pokracznie zlepionych ze sobą, naprawdę ładnych, to trzeba przyznać, kadrów. Całość okropnie na tym traci, a szkoda, bo świat przedstawiony był intrygujący. Nawet mimo tego, że prezentowana tajemnica wcale nie jest, no cóż, tajemnicą. O tym, że Jacob Holbrook jest bardzo niebezpiecznym przestępcą, dowiadujemy się praktycznie na samym początku. Najciekawszego etapu życia jego córki, czyli kilka lat po odkryciu traumatycznej prawdy, nie jest nam dane zobaczyć. W mgnieniu oka zostajemy przeniesieni do zupełnie innej rzeczywistości. Przy okazji brakuje już w niej kilku istotnych postaci, za to pojawiają się nowe. Dużo się tu dzieje i nic za specjalnie nie ma sensu.



Tytuł „Córka króla moczarów” po prostu poszedł na łatwiznę. Postawił na stare jak świat, nudne schematy i kompletnie pominął wszystko, co nawet w założeniu mogło być całkiem niezłym powiewem świeżości. Twórcy na siłę starają się też budować poczucie zagrożenia, tworzą sztuczny mrok, są niezwykle oszczędni w słowach (dosłownie, gdyż bohaterowie mówią mało, a jeżeli już, to niczego do fabuły nie wnoszą). Szkoda tylko, że żaden z tych zabiegów nie działa. Wszystko jest puste, jakby zupełnie nie miało duszy. Zabrakło tutaj pasji, może pomysłu lub jakiejkolwiek inspiracji z zewnątrz. Prezentowane widzom postacie w ogóle nie mają charakteru. Gdybym miała opisać chociaż jedną z nich w trzech słowach, to byłoby to bardzo ciężkie zadanie. Może udałoby mi się zrobić to jednym wyrazem. Helena jest przestraszona. Jej mąż jest nieświadomy. Jacob Holbrook, ojciec kobiety, jest niezrównoważony. To w zasadzie tyle, gdyż z matką Heleny nie obcujemy zbyt długo. Jedynym bohaterem, który ma jakąkolwiek moc sprawczą, jest policjant grany przez Gila Birminghama. Niestety sam wiele nie zdziała. Nikt inny scenariuszowo z nim nie współpracuje.