Kim jest Nikoś? Młody raper w zestawieniu Spotify pobił nawet Last Christmas

Młody polski raper Nikoś otwiera zestawienie Top 50 na platformie Spotify. Utwór Nikosia znalazł się na 1. miejscu z ilością 187 271 odtworzeń, przebijając takich artystów jak m.in. Wham! i ich słynne "Last Christmas" oraz Mariah Carey z równie świątecznym przebojem "All I Want for Christmas Is You". Kim jest 15-letni Nikoś?