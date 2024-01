Jeden z najlepszych filmów akcji ostatnich lat dostanie sequel? Gwiazda produkcji nie może się doczekać

Kto nie kocha Boba? Bob jest fajny, zabawny i słodki i ma niewiarygodną energię. Uwielbiam go. To świetny gość. A do tego jest jeszcze ta cała rodzina. Jestem osobą rodzinną i uwielbiam odgrywać napięcia w rodzinie; naturalne napięcia, ale też tę zażyłość, która podkreśla miłość, spajającą tych ludzi razem. To wspaniała rodzina. To wspaniała historia i nie mogę się doczekać, żeby do niej wrócić, zdecydowanie.