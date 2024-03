Tak wygląda dobra rozpierducha, Netfliksie. HBO ma serial akcji, po którym będziecie zbierać szczęki z podłogi

Jeśli zgodnie ze słowami Alfreda Hitchcocka opowieść jest tak dobra jak jej czarny charakter, w przypadku "Ninja Kamui" mamy do czynienia z arcydziełem. Reżyser Sunghoo Park prezentuje nam cały szereg osobliwości, którzy stają na drodze Higana. Co więcej, do tej pory ewidentnie się jeszcze ze wszystkich nie wyprztykał i trudno usiedzieć w miejscu, czekając, aż wyciągnie resztę z asów z rękawa. Trudno jednak będzie przebić Lila - niskorosłego zabójcę, obiecującego wyruch**** każdego przeciwnika.



Galeria przerysowanych złoli mających do dyspozycji technologię, o jakiej Tony Stark nie śmiałby nawet marzyć, przekłada się na emocjonujące sceny walki. Każda z nich to petarda. Są intensywne, brutalne i całkiem długie jak na 20-min odcinki. Najlepsze są te z finałów kolejnych epizodów, które (z wyjątkiem do tej pory czwartego) - kończą się wysokim C - krwawym mordobiciem, strzelaniną lub wybuchami. Może do operowego rozbuchania "Johna Wicka" jeszcze trochę brakuje, ale po tej orgii przemocy i tak trzeba szczękę z podłogi zbierać. Tak się to robi Netfliksie.