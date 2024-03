Max zastąpi HBO Max w Polsce w ciągu kilku tygodni! To będzie "największe wydarzenie w branży"

No właśnie - ceny. Te na polskim rynku pozostają jeszcze nieznane, wiemy już jednak, że choćby w Ameryce Łacińskiej, gdzie właśnie doszło to transformacji platformy, koszta subskrypcji nieco wzrosły. Można przypuszczać, że i u nas dojdzie do drobnej korekty.



Debiut serwisu Max w USA został przyjęty z dużym entuzjazmem - była to największa w historii migracja użytkowników serwisów streamingowych. Zakończyła się dużym sukcesem, bowiem odnotowano istotny wzrost zaangażowania klientów. Dotychczasowi abonenci zostaną przeniesieni na nową platformę automatycznie.



