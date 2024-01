Nitro chce wyjaśnić ci świat. Wystartował z nowym projektem na TikToku

Nitro zapewnił, że będzie odpowiadał na każde zadanie pytanie. Nie uściślił jednak, w jakich tematach mieliby zwracać się do niego widzowie. Znany z trollowania twórca odniósł się już do jednego z nich - zaciekawiony obserwator zapytał, dlaczego Sergiusz nie zawalczy z Danielem Magicalem we freak fightach. Nitrozyniak postanowił udzielić mu obszernej, kulturalnej odpowiedzi w toalecie, poświęcając niemal 4 minuty na to, by jak najdokładniej wyjaśnić widzowi zagadnienie, które go zaciekawiło. Czym jeszcze zaskoczy patostreamer? Dowiemy się w miarę rozwoju kanału.