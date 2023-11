Te filmy mają swoje trailery, ale nie istnieją. O co chodzi?

Biorąc pod uwagę, że Rob Zombie nie ma zazwyczaj łatwo ze zbieraniem funduszy na swoje produkcje, o wiele większe szanse na powstanie w najbliższym czasie ma "Don't". To w końcu prezentowany przed "Grindhouse" trailer zrealizowany przez Edgara Wrighta (tak, tego od "Wysypu żywych trupów", "Baby Driver" i "Ostatniej nocy w Soho"). Przede wszystkim z miłością uśmiecha się on tu do mody na nadawanie filmom tytułów w formie ostrzeżeń, w stylu: "Nie otwieraj okna" ("Don't Open the Window"), "Nie chodź do lasu" ("Don't Go in the Woods"), "Nie podnoś słuchawki" ("Don't Answer the Phone"). Ponad to, jak widać po zwiastunie, miałby to być nostalgiczny pastisz horrorów Hammera z lat 70. Wygląda więc stylowo i smakowicie!