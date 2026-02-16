Logo
REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD
  3. Netflix

Gwiazdor Stranger Things zbeształ teorię fanów. "Już nas nie potrzebujecie"

Niełatwo rozstać się z ukochanym serialem - zwłaszcza takim, który towarzyszył widzom przez dekadę. Niestety, „Stranger Things” dobiegło końca, a jedna z jego gwiazd postanowiła ostatecznie odnieść się do wątpliwości niemałej grupy fanów... w mocnych słowach.

Michał Jarecki
stranger things 5 sezon
REKLAMA

Ikoniczny serial science fiction (z domieszką grozy) od Netfliksa - „Stranger Things” - podbił świat. Po pierwsze - dzięki młodej, charyzmatycznej, dającej się lubić obsadzie, w której znaleźli się m.in. Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Noah Schnapp, Caleb McLaughlin, Sadie Sink oraz Gaten Matarazzo. Po drugie: dzięki klimatowi sięgającemu po kultowe produkcje z lat 80. oraz, jakżeby inaczej, pomysłowi. Tytuł opowiada o miasteczku Hawkins, które znalazło się pod oblężeniem tajemniczych bytów, m.in. demogorgonów siejących chaos oraz porywających dzieciaki. Młodzi bohaterowie postanowili stanąć do walki o bezpieczeństwo najbliższych. 

REKLAMA

Stranger Things: aktor skrytykował teorię fanów

Promując swoją pierwszą rolę po zakończeniu serialu, czyli animowaną produkcję sportową „GOAT” od Sony Animation, McLaughlin - wcielający się w Mike’a, kluczowego bohatera - odniósł się w końcu do plotek i teorii dotyczących finałowego odcinka. Przypomnę, że internet obiegły fanowskie spekulacje nazwane „Conformity Gate”.

Według nich pokazane nam pierwotnie zakończenie wcale nie było ostateczne, lecz stanowiło element planu głównego antagonisty, Vecny. Wielu widzów trzymało się tej koncepcji w nadziei, że historia jeszcze się nie skończyła i że bracia Dufferowie przygotowali dla nich ukryty odcinek-niespodziankę. Niestety, nic z tych rzeczy: koniec końców okazało się, że twórcy nie spełnili oczekiwań wielu odbiorców, a ostatni epizod serii nie jest zbyt satysfakcjonujący. Myślenie życzeniowe, nadinterpretacje i, cóż, odrobina naiwności - na żaden bonusowy materiał nie było szans, tym bardziej, że zakończenie emitowano w kinach.

McLaughlin dorzucił swoje surowe trzy grosze:

Pomyślałem, że ta teoria jest głupia. Rozumiem, że ludzie chcą żyć w tym optymistycznym przekonaniu: chcemy więcej Stranger Things! Ale pomyślałem też: „Ludzie, to koniec. Minęło dziesięć lat”. Byliśmy dziećmi, a teraz jesteśmy pełnoprawnymi dorosłymi i już nas nie potrzebujecie. (...) Myślę, że niektórzy nie zrozumieli istoty serialu, kiedy mówili: „Och, będzie ciąg dalszy”. Nie - to tylko wyobraźnia Mike’a. Taki był od pierwszego sezonu. To po prostu opowieść.

Aktor jest też zdania, że Jedenastka nie przeżyła wydarzeń z serialu.

Czytaj więcej:

REKLAMA
Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA
Michał Jarecki
16.02.2026 17:22
Tagi: Stranger Things
Najnowsze
16:04
7 błędów Ołowianych dzieci. Autorka książki je wypunktowała
Aktualizacja: 2026-02-16T16:04:00+01:00
15:01
Tragiczny finał Sądu Siedmiu w Rycerzu Siedmiu Królestw. Kto zginął?
Aktualizacja: 2026-02-16T15:01:10+01:00
14:21
Kiedy nowe odcinki Rodzinki.pl? Nie pozbierałam się jeszcze po ostatnim sezonie
Aktualizacja: 2026-02-16T14:21:30+01:00
13:10
Doda jak Taylor Swift. Ceny biletów na jej koncert to nie żart
Aktualizacja: 2026-02-16T13:10:35+01:00
13:07
Technologia w podpasce - nie wierzysz? Zobacz, jak Procter & Gamble zmienia reguły gry w codziennej higienie
Aktualizacja: 2026-02-16T13:07:00+01:00
12:43
Joe odwiedza uniwerki na Netfliksie. Ja potrzebuję spa dla oczu
Aktualizacja: 2026-02-16T12:43:36+01:00
11:24
Zostań Rycerzem Siedmiu Królestw - konkurs. Wygraj projektory Samsunga
Aktualizacja: 2026-02-16T11:24:51+01:00
10:21
Wichrowe Wzgórza nie są tak złe, jak próbują wam wmówić. Serio
Aktualizacja: 2026-02-16T10:21:52+01:00
10:06
Paramount atakuje. Netflix nie może spać spokojnie
Aktualizacja: 2026-02-16T10:06:33+01:00
9:06
Użytkownicy Netfliksa włączają nowy dreszczowiec i łykają go na raz
Aktualizacja: 2026-02-16T09:06:46+01:00
15:03
Netflix nadrabia zaległości. Prequel Yellowstone już dostępny
Aktualizacja: 2026-02-15T15:03:00+01:00
14:05
Widzowie już wiedzą, która platforma zamiecie konkurencję w 2026 roku
Aktualizacja: 2026-02-15T14:05:00+01:00
13:02
Wielki reżyser znów w formie. Obejrzałem La Grazia i jestem zachwycony
Aktualizacja: 2026-02-15T13:02:00+01:00
12:16
Netflix cichaczem wrzucił obłędny film. To trzeba obejrzeć
Aktualizacja: 2026-02-15T12:16:00+01:00
12:05
Callum Turner zapytany o rolę Jamesa Bonda. Czy tylko ja widzę ten uśmiech?
Aktualizacja: 2026-02-15T12:05:45+01:00
11:55
Nowy kryminał podbija Prime Video. Szybko przebił konkurencję
Aktualizacja: 2026-02-15T11:55:00+01:00
11:38
Seriale, na które trzeba czekać. Długie przerwy między sezonami to już norma
Aktualizacja: 2026-02-15T11:38:37+01:00
11:37
Ten film wojenny Netflksa wbije was w ziemię. Szykujcie chusteczki
Aktualizacja: 2026-02-15T11:37:44+01:00
12:57
Aniołki Charliego wracają. Trwają prace nad nowym filmem
Aktualizacja: 2026-02-14T12:57:12+01:00
12:13
Prime Video jednak nie skasuje świetnego fantasy. Zmiana planów
Aktualizacja: 2026-02-14T12:13:37+01:00
12:10
Zapomniał wół! Netflix nie robi nic złego. On „tylko” kopiuje starą TV
Aktualizacja: 2026-02-14T12:10:00+01:00
11:12
Gorąca rywalizacja już na HBO Max. Kiedy nowe odcinki światowego fenomenu?
Aktualizacja: 2026-02-14T11:12:00+01:00
10:12
Co obejrzeć w HBO Max w ten weekend? Thrillery, horrory, romanse
Aktualizacja: 2026-02-14T10:12:00+01:00
9:02
Miałam polecić ten film na Walentynki. To chyba nie jest dobry pomysł
Aktualizacja: 2026-02-14T09:02:00+01:00
8:02
Zadziorne sci-fi chwyciło użytkowników Disney+ za gardło. Nie mogą się oderwać
Aktualizacja: 2026-02-14T08:02:00+01:00
7:02
Gdzie kręcono Ołowiane dzieci? Lokacje w serialu Netfliksa
Aktualizacja: 2026-02-14T07:02:00+01:00
19:08
Piep*zyć Mickiewicza 3: gdzie obejrzeć poprzednie filmy online? Sprawdzamy
Aktualizacja: 2026-02-13T19:08:02+01:00
17:05
Tak wyglądają nowe odcinki 4. sezonu Bridgertonów. Będzie gorąco
Aktualizacja: 2026-02-13T17:05:02+01:00
15:08
Gorące nowości Netfliksa na Walentynki. W tym seria kultowych horrorów
Aktualizacja: 2026-02-13T15:08:01+01:00
13:53
Walka Cruise'a z Pittem to poważne naruszenie praw autorskich. Jest afera
Aktualizacja: 2026-02-13T13:53:42+01:00
13:45
Nie spodziewałem się, że ten film podbije HBO Max. Mam mu sporo do zarzucenia
Aktualizacja: 2026-02-13T13:45:34+01:00
10:06
To najbardziej reoglądalne sci-fi wszech czasów. Fani w kółko je powtarzają
Aktualizacja: 2026-02-13T10:06:49+01:00
9:43
Eternity w streamingu. To najbardziej fantastyczna komedia romantyczna 2025 roku
Aktualizacja: 2026-02-13T09:43:56+01:00
9:07
Ależ niespodzianka od HBO Max. Dziki, hitowy horror pojawił się bez żadnej zapowiedzi
Aktualizacja: 2026-02-13T09:07:14+01:00
7:55
Bożena Dykiel nie żyje. Aktorka miała 77 lat
Aktualizacja: 2026-02-13T07:55:40+01:00
19:02
Nowy kryminał Prime Video może być hitem dopiero po czasie. Mnie też to wkurza
Aktualizacja: 2026-02-12T19:02:00+01:00
18:01
Prime Video z mocnymi nowościami na 2026 rok. Robi wrażenie
Aktualizacja: 2026-02-12T18:01:00+01:00
15:22
Nowy dreszczowiec rozgromił użytkowników Netfliksa. Kolejny sezon ma być ASAP
Aktualizacja: 2026-02-12T15:22:23+01:00
14:04
Jerzy Ziętek w serialu Netfliksa ratował ołowiane dzieci. Jak było naprawdę?
Aktualizacja: 2026-02-12T14:04:46+01:00
12:18
Disney+ teraz przesadził. Najlepszy serial przygodowy stał się jeszcze lepszy
Aktualizacja: 2026-02-12T12:18:26+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA