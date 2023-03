Świetna adaptacja powieści na Netfliksie! Ten nowy thriller szpiegowski ogląda się z wypiekami na twarzy

„Nocny agent” to przykład wzorowego scenopisarstwa - z ciętym, ale naturalnym dialogiem, zgrabnie wplecioną w narrację ekspozycją, zaskakującym przyłożeniem wagi do szczegółów (również na poziomie realizacyjnym). Niesamowite, ale serial niemal przez cały czas utrzymuje fantastyczne tempo - wie, kiedy zwolnić, jak podbudować napięcie, kiedy rzucić się pędem na łeb, na szyję. Gdy przed seansem zobaczyłem liczbę odcinków tej serii, opuściły mnie resztki entuzjazmu - wszystko wskazywało na kolejną przesadnie rozwleczoną, rozepchaną niepotrzebnymi wątkami, nużącą polityczną opowiastkę. Nic z tych rzeczy.



Jedna z największych zalet „Agenta”, obecności której nigdy bym się nie spodziewał, to imponująca żonglerka celami narracyjnymi. Opowieść o przetrwaniu przeplata się z wątkiem tajemnicy; wspierają i napędzają się nawzajem, rozwijają równocześnie - obok siebie - przy okazji uzupełniając tło fabularne kluczowych postaci. Podkreślę jednak, że nowy serial Netfliksa to przede wszystkim wzorowy przedstawiciel gatunku - dopieszczony, ale bardzo tradycyjny w formie i założeniach; jego targetem zdecydowanie nie jest młodsza publiczność. To klasyczna opowieść o dobrych i złych, których można znaleźć po obu stronach konfliktu. Oldschool - w najlepszym wydaniu.