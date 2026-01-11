Nocny recepcjonista, sezon 2. Kiedy nowe odcinki? Harmonogram

Ładowanie...

To będzie jedna z najgorętszych premier tego roku. Po dekadzie nieobecności Tom Hiddleston powraca w roli Jonathana Pine'a w nagrodzonym dwiema statuetkami Primetime Emmy i trzema Złotymi Globami serialu "Nocny recepcjonista". Tak, to już 10 lat, odkąd brytyjski serial szpiegowski oparty na powieści Johna le Carré z 1993 r. zadebiutował na małych ekranach. I choć minęło już tyle czasu, podekscytowanych fanów produkcji stworzonej przez Davida Farra z pewnością nie brakuje. Na szczęście premiera 2. sezonu już lada moment. Trzeba będzie uzbroić się jednak w cierpliwość, ponieważ nowe odcinki będą pojawiać się partiami.

Nocny recepcjonista - kiedy nowe odcinki? Harmonogram

"Nocny recepcjonista" zadebiutuje w serwisie Prime Video. Będzie on liczył w sumie 6 odcinków, jednak widzowie nie zobaczą ich wszystkich na raz - serwis wypuści serial w trzech transzach. Pierwsze 3 epizody pojawią się w niedzielę, 11 stycznia, a kolejne będą udostępniane co tydzień. Oto dokładny harmonogram:

1. odcinek - 11 stycznia

2. odcinek - 11 stycznia

3. odcinek - 11 stycznia

4. odcinek - 18 stycznia

5. odcinek - 25 stycznia

6. odcinek - 1 lutego

W 2. sezonie "Nocnego recepcjonisty" Jonathan Pine pracuje jako szeregowy agent MI6 pod zmienioną tożsamością. Jego spokój zostaje przerwany, gdy pewnej nocy przypadkiem wpada na starego najemnika Ropera, co z kolei doprowadza do brutalnego spotkania z nowym graczem: kolumbijskim biznesmenem Teddym Dos Santosem. Pine zostaje tym samym wciągnięty w śmiertelnie niebezpieczny spisek mający na celu destabilizację kraju. Bohater będzie musiał zdecydować, czyje zaufanie musi zdobyć i jak daleko jest gotów się posunąć, zanim będzie za późno.

2. sezon serialu "Nocny recepcjonista" został stworzony i wyprodukowany przez Davida Farra na podstawie powieści Johna le Carré. Nową odsłonę, która tym razem wyjdzie poza materiał źródłowy, wyreżyseruje Georgi Banks-Davies.

Nocny recepcjonista, 2. sezon - obsada

Tom Hiddleston jako Jonathan Pine aka Alex Goodwin

Olivia Colman jako Angela Burr

Camila Morrone jako Roxana Bolaños

Diego Calva jako Teddy Dos Santos

Alistair Petrie jako Lord Alexander "Sandy" Langbourne

Douglas Hodge jako Rex Mayhew

Michael Nardone jako Frisky

Noah Jupe jako Daniel Roper

Indira Varma jako Mayra Cavendish

Paul Chahidi jako Basil

Hayley Squires jako Sally

Kirby Howell-Baptiste jako Dr Kim Saunders

Anna Bortniak 11.01.2026 11:29

