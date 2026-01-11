Nocny recepcjonista, sezon 2. Kiedy nowe odcinki? Harmonogram
"Nocny recepcjonista" wraca na małe ekrany z nowymi odcinkami po dekadzie od debiutu. Nadchodzący 2. sezon będzie podzielony na 3 części. Kiedy kolejne epizody będą pojawiać się w serwisie Prime Video? Oto harmonogram.
To będzie jedna z najgorętszych premier tego roku. Po dekadzie nieobecności Tom Hiddleston powraca w roli Jonathana Pine'a w nagrodzonym dwiema statuetkami Primetime Emmy i trzema Złotymi Globami serialu "Nocny recepcjonista". Tak, to już 10 lat, odkąd brytyjski serial szpiegowski oparty na powieści Johna le Carré z 1993 r. zadebiutował na małych ekranach. I choć minęło już tyle czasu, podekscytowanych fanów produkcji stworzonej przez Davida Farra z pewnością nie brakuje. Na szczęście premiera 2. sezonu już lada moment. Trzeba będzie uzbroić się jednak w cierpliwość, ponieważ nowe odcinki będą pojawiać się partiami.
Nocny recepcjonista - kiedy nowe odcinki? Harmonogram
"Nocny recepcjonista" zadebiutuje w serwisie Prime Video. Będzie on liczył w sumie 6 odcinków, jednak widzowie nie zobaczą ich wszystkich na raz - serwis wypuści serial w trzech transzach. Pierwsze 3 epizody pojawią się w niedzielę, 11 stycznia, a kolejne będą udostępniane co tydzień. Oto dokładny harmonogram:
- 1. odcinek - 11 stycznia
- 2. odcinek - 11 stycznia
- 3. odcinek - 11 stycznia
- 4. odcinek - 18 stycznia
- 5. odcinek - 25 stycznia
- 6. odcinek - 1 lutego
W 2. sezonie "Nocnego recepcjonisty" Jonathan Pine pracuje jako szeregowy agent MI6 pod zmienioną tożsamością. Jego spokój zostaje przerwany, gdy pewnej nocy przypadkiem wpada na starego najemnika Ropera, co z kolei doprowadza do brutalnego spotkania z nowym graczem: kolumbijskim biznesmenem Teddym Dos Santosem. Pine zostaje tym samym wciągnięty w śmiertelnie niebezpieczny spisek mający na celu destabilizację kraju. Bohater będzie musiał zdecydować, czyje zaufanie musi zdobyć i jak daleko jest gotów się posunąć, zanim będzie za późno.
2. sezon serialu "Nocny recepcjonista" został stworzony i wyprodukowany przez Davida Farra na podstawie powieści Johna le Carré. Nową odsłonę, która tym razem wyjdzie poza materiał źródłowy, wyreżyseruje Georgi Banks-Davies.
Nocny recepcjonista, 2. sezon - obsada
- Tom Hiddleston jako Jonathan Pine aka Alex Goodwin
- Olivia Colman jako Angela Burr
- Camila Morrone jako Roxana Bolaños
- Diego Calva jako Teddy Dos Santos
- Alistair Petrie jako Lord Alexander "Sandy" Langbourne
- Douglas Hodge jako Rex Mayhew
- Michael Nardone jako Frisky
- Noah Jupe jako Daniel Roper
- Indira Varma jako Mayra Cavendish
- Paul Chahidi jako Basil
- Hayley Squires jako Sally
- Kirby Howell-Baptiste jako Dr Kim Saunders
