Nowy sezon thrillera szpiegowskiego jest bezbłędny. Lepszy od Bondów

"Nocny recepcjonista" powraca po dekadzie. Tym razem dobrze nam znany Jonathan Pine rusza z nową misją do Kolumbii. Tam inflirtuje operację potężnego przemytnika broni i jego uwodzicielskiej współpracowniczki. Odkrywa dzięki temu wielowarstwowe tajemnice i korupcję. Czy uda mu się powstrzymać spisek, zanim będzie za późno? Teraz mamy okazję stopniowo się o tym przekonywać. Bo pierwsze trzy odcinki 2. sezonu właśnie zadebiutowały w naszym kraju na Prime Video.



O ile na platformie Amazona 2. sezon "Nocnego recepcjonisty" rozpoczął się trzyodcinkową premierą 11 stycznia, w Wielkiej Brytanii serial jest emitowany już od początku miesiąca. Recenzje od dawna więc krążą po sieci. W dodatku są bardziej niż entuzjastyczne. Krytycy pokochali nową odsłonę szpiegowskiego serialu. Na Rotten Tomatoes ma ona 100 proc. pozytywnych opinii.

Nocny recepcjonista - opinie o 2. sezonie serialu na Prime Video

Widzowie też zdają się 2. sezonem "Nocnego recepcjonisty" zachwyceni. W mediach społecznościowych nie mogą się nowych odcinków nachwalić. Piszą, że podczas seansu produkcja zapiera im dech w piersiach. Dzieje się tak nie tylko ze względu na wciągającą fabułę, ale też znakomite aktorstwo - przede wszystkim Toma Hiddlestona i Diego Calvy w głównych rolach.

Na pewno warto było czekać dekadę na 2. sezon "Nocnego recepcjonisty". Dostarcza thrillera w stylu Bonda, tylko jest lepszy od większości Bondów



Po 10 (DZIESIĘCIU!) latach "Nocny recepcjonista" powraca. Było to takie dobre, 10/10 brytyjski serial. Wart czekania



2. sezon "Nocnego recepcjonisty" totalnie mnie złapał. Zapomniałam jak dobry (i seksowny) jest Tom Hiddleston jako szpieg - czytamy na X (dawny Twitter).

Choć fani "Nocnego recepcjonisty" z innych zakątków świata musieli czekać na 2. sezon nieco dłużej niż Brytyjczycy, teraz wszystko się wyrównuje. W Wielkiej Brytanii do tej pory wyemitowano pierwsze trzy odcinki nowej odsłony serialu - dokładnie tyle, ile właśnie pojawiło się na Prime Video. Tym samym od tej pory razem z mieszkańcami wysp możemy już zachwycać się produkcją, śledzić ją i z zapartym tchem wyczekiwać kolejnych odcinków, jak mieszkańcy wysp.



Rafał Christ 11.01.2026 07:33

