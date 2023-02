Od dawna wiedzieliśmy, że Kang the Conqueror, czyli po naszemu Kang Zdobywca, będzie głównym złoczyńcą w filmie „Ant-Man and The Wasp: Quantumania”. Wcielił się w niego fenomenalny Jonathan Majors i to… ponownie! Marvel zrobił nam wszystkim niespodziankę, gdyż aktor zaliczył już wcześniej występ gościnny w finale serialu „Loki”.



Bóg psot w ostatnim epizodzie poświęconego sobie serialu dotarł w towarzystwie swojego żeńskiego alter-ego z innej linii czasowej aż do Cytadeli Na Krańcu Czasu, gdzie spotkał Tego, Który Pozostaje. Cała trójka ucięła sobie krótką pogawędkę, ale przerwała ją Sylvie, która wysłała Lokiego do siedziby TVA i… zabiła postać graną przez Majorsa.