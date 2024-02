Fantastyczna Czwórka obsadzona. Poznajcie nową pierwszą rodzinę Marvela

Fantastyczna Czwórka to „pierwsza rodzina Marvela” i to właśnie od zeszytu „Fantastic Four” #1 z 1963 r. zaczęto rozwijać jedno spójne komiksowe uniwersum. Reed Richards (Mister Fantastic), Sue Storm (Invisible Woman), Johnny Storm (Human Torch) i Ben Grimm (The Thing) są tym samym starsi od Spider-Mana, Iron Mana i X-Menów. Mimo to na debiut tych postaci w ramach cyklu Marvel Cinematic Universe czekaliśmy latami. Związane jest to z tym, że prawa do ekranizacji komiksów o Fantastycznej Czwórce wiele lat temu wykupiła wytwórnia Fox.