Adaptacja powieści Remigiusza Mroza jest już na Netfliksie. Co nowego w serwisie?

W styczniu widzowie Netfliksa będą musieli dobrze rozplanować swój harmonogram - serwis od początku roku udostępnia mocne nowości i nie sposób nadążyć z ich oglądaniem. W zestawieniu TOP 10 produkcji na platformie pojawił się już spektakularny film J.A. Bayony - "Śnieżne Bractwo" - a także serial "Bracia Sun" z Michelle Yeoh w roli głównej. Warto również cofnąć się do zeszłego tygodnia i nadrobić zaległości - na Netfliksie pojawiła się wówczas serialowa adaptacja książki Harlana Cobena - "Już mnie nie oszukasz" oraz film dokumentalny "Kryptoprzekręt", który cieszy się popularnością wśród widzów. Tymczasem sprawdzamy, co dziś wpadło do serwisu.