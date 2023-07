Kontynuacja hitowego serialu jest już na Netfliksie. Co nowego wpadło do serwisu?

Wczorajszy dzień był wysypem nowości, choć wszystkie tytuły przyćmiła oczywiście finałowa część 3. sezonu "Wiedźmina". Jednak, jeśli jesteście już po seansie, warto nadrobić filmowe i serialowe zaległości, bo obok adaptacji powieści Andrzeja Sapkowskiego znalazł się również niemiecki thriller sci-fi "Paradise", a także pogodna komedia romantyczna - "Szczęście dla początkujących". Piątek rozpocznie weekend równie emocjonująco, a my sprawdzamy, co nowego wpadło do serwisu Netflix.



