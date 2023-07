Nie tylko "Wiedźmin" wraca na Netfliksa z nowymi odcinkami. To będzie gorący tydzień na platformie

Mijający tydzień na Netfliksie nie należał do najbardziej urodzajnych. Dostaliśmy garstkę premier, z czego na szczególną uwagę zasługiwało tylko "Sklonowali Tyrone'a". W nadchodzących dniach platforma zamierza jednak docisnąć pedał gazu do dechy. Zaatakuje nas wieloma nowościami, wśród których najjaśniej błyszczy 3. sezon "Wiedźmina". A dokładnie - jego druga część, trzy ostatnie odcinki.



Premiera drugiej części 3. sezonu "Wiedźmina" będzie prawdziwym wydarzeniem, bo przecież to już ostatnie odcinki z udziałem Henry'ego Cavilla. Showrunnerka Lauren S. Hissrich zapowiadała swego czasu, że będzie to pożegnanie z pompą. Co dalej z serialem? On się nie kończy i Tomasz Bagiński obiecał już wyjaśnienia zmiany wyglądu głównego bohatera, w którego w kolejnych odsłonach wcieli się Liam Hemsworth.



