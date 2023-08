Na Netfliksa wpadły dwie wyczekiwane kontynuacje popularnych komedii. Sprawdzamy nowości serwisu

Połowa sierpnia za nami. Oznacza to powoli powrót do szkoły i końcówki urlopów, dlatego na początek weekendu wpadnie coś na poprawę humoru. W zeszłym tygodniu natomiast Netflix dał czadu - w serwisie pojawiły się mocne produkcje, takie jak "Zabić ból" czy "Misja Stone", a wczoraj na platformie zadebiutował dokument "Depp kontra Heard". Najnowsze premiery jak zawsze warto nadrobić, a tymczasem sprawdzamy, co wpadnie do serwisu już dzisiaj.