Mroczny serial oparty o twórczość Edgara Allana Poego wpadł na Netfliksa. Sprawdzamy nowości

W harmonogramie serwisu Netflix wystąpiły najwyraźniej niewielkie zmiany, a to właściwie jest dobra wiadomość, bo zarówno wzruszający film dokumentalny o Annie Przybylskiej - "Ania", jak i serial o prawdziwych zbrodniach - "Tajemnice polskich morderstw", są już dostępne na platformie. Produkcje dołączyły do gorących obecnie tytułów takich jak "Lupin": część 3. czy "Beckham". Ze względu na wcześniejszy debiut dwóch produkcji dokumentalnych, dziś na Netfliksie pojawią się dwie nowości. Będzie to coś wyjątkowego dla fanów mrocznych produkcji oraz anime w konwencji science fiction.