Polska szlachta na celowniku Netfliksa. Jest zwiastun i data premiery serialu "1670"

Akcja serialu rozgrywa się w tytułowym 1670 roku. Głównym bohaterem jest Jan, głowa szlacheckiej rodziny, a jednocześnie dumny właściciel tej mniejszej połowy wsi Adamczycha. Największych marzeniem szlachcica jest zapisanie się na kartach historii; jego życie to wszak pasmo samych sukcesów - wszystko, co posiada, odziedziczył całkiem sam, a resztę osiągnął ciężką pracą swoich chłopów. Ambitne plany Jana zostają jednak zakłócone przez nieznośną codzienność - trzeba przecież zawetować pomysł podniesienia podatków i zmotywować swoich chłopów do pracy, a na dodatek przekonać córkę do wyjścia za mąż za syna magnata. Jakby tego było mało, akurat w tym czasie Rzeczpospolita szlachecka chyli się ku upadkowi.