Szykujcie się na gwałtowne turbulencje. W serwisie Netflix właśnie zadebiutował nowy sezon hitowego serialu

Ta komedia romantyczna z pewnością wprowadzi w dobry nastrój tych, którzy go dzisiaj potrzebują. Filipińska produkcja to lekka i przyjemna komedia romantyczna, w której główną rolę odgrywa niepoprawna romantyczka. Po jednym niezapomnianym spotkaniu dziewczyna próbuje odnaleźć nowo poznanego mężczyznę za pomocą aplikacji. Okazuje się jednak, że być może to nie jego szuka główna bohaterka.