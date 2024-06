"Odlotowe agentki" dostaną film aktorski. Kompuderniczki w dłoń

Will, Alix i ja jesteśmy podekscytowani możliwością dołączenia do naszych partnerów w Amazon i Banijay, aby ożywić "Odlotowe agentki" w formie filmu aktorskiego. Gloria Sanchez została pierwotnie założona, aby opowiadać historie o skomplikowanych postaciach oraz wzmacniać kobiece historie i narracje. Jako wieloletni fani tego serialu animowanego nie mogliśmy wymyślić historii bardziej pasującej do naszego etosu. Tematy związane z siłą dziewcząt, które nigdy nie poświęcały przyjaźni, zabawy ani prawdziwego "ja", aby odnieść sukces, odbiły się echem wśród nas i warto teraz do nich powrócić

- mówiła Jessica Elbaum, prezeska Gloria Sanchez Productions.