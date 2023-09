Mafia, Hollywood, doskonała obsada. SkyShowtime ma serial o najsłynniejszym filmie na świecie

Żeby nie było: jest się czego czepiać. Bywa nazbyt hollywoodzko i powierzchownie. Momentami brakuje kontekstów, które bywają konieczne, by pewne komentarze czy elementy satyryczne nabrały głębi. Jestem też dość krytyczny względem uczynienia producentów bohaterami: "The Offer" jest oparte na wspomnieniach Alberta Ruddy’ego, który jest również producentem wykonawczym serialu. W efekcie tytuł utrzymuje niemal bezwzględnie pochlebny ton wobec tej odgrywanej przez Milesa Tellera postaci, śliniąc się nad nim jak nad uwielbianym indywidualistą, którego instynkt okazuje się niezawodny niezależnie od okoliczności. Trąci nieszczerością.



Poza tym jednak produkcja bardzo szczegółowo opisuje proces powstawania filmu - do tego stopnia, że sam proces obsadzania go zajmuje fabule serialu sporo czasu. Bez obaw: za kulisami rozgrywało się tyle fascynujących, czasem wręcz niewiarygodnych sytuacji, że nie ma mowy o nudzie - właściwie od początku do końca śledzi się tę opowieść z niesłabnącym zainteresowaniem. Co więcej, jej wielowymiarowość sprawia, że "The Offer" to serial dla szerszego grona odbiorców - nie tylko fanów oryginału i kinomanów zafascynowanych każdym szczegółem z planu kultowego obrazu.