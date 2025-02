Nolan pobije samego siebie. Jego ambitny pomysł na pokazanie cyklopa wprawia w osłupienie

Większość reżyserów współczesnych superprodukcji zapewne sięgnęłoby po CGI do zrealizowania tej sekwencji - zwłaszcza biorąc pod uwagę, że scena rozgrywa się w prawdziwej lokalizacji, nie w studiu. Użycie efektów cyfrowych wydaje się wręcz najrozsądniejsze, ponieważ ryzyko uszkodzenia historycznego miejsca jest ogromne, a w skrajnych przypadkach może zrobić się niebezpiecznie.



No, ale mówimy o Nolanie. Ten miłośnik praktycznych efektów (bardzo to szanuję!) ewidentnie zamierza pobić samego siebie i stworzyć kolejną spektakularną, wyróżniającą się scenę, o której wszyscy będą później mówić.



Czytaj więcej o Nolanie w Spider's Web: