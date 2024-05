Ten thriller po latach wciąż ogląda się świetnie. Na długi weekend będzie jak znalazł

Do "Ojczyma" wróciłam po latach i mam wrażenie, że oglądało mi się go jeszcze lepiej niż wcześniej. Wtedy niczego od tej produkcji nie oczekiwałam, podobnie jak teraz. Mimo kilku niedociągnięć, oczywistych rozwiązań, które serwuje nam reżyser, i wyidealizowanego obrazu amerykańskiej rodziny, zatopienie się w tej historii wciąż było przyjemnych doświadczeniem. Czy to dobra propozycja na długi weekend? Zdecydowanie tak. Ten film to wehikuł czasu, który przeniesie was do przeszłości i obudzi najlepsze wspomnienia.