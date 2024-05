Netflix ujawnił mroczną stronę TikToka. Serial pokazuje kulisy niebezpiecznej sekty

Okazało się także, że pastor ingerował w szczepienia tancerzy podczas pandemii COVID-19 i namawiał ich do ubiegania się o zapomogi finansowe, które w całości (niemal 100 tys. dol.) trafiły do jego firmy. Co ciekawe, rok wcześniej to Shinn zdecydował się pozwać byłych członków kościoła za zniesławienie. Pastorowi nie postawiono do tej pory żadnych zarzutów karnych, który zaprzeczył, by wykorzystywał seksualnie jakiegokolwiek członka kościoła Shekina lub podopiecznego firmy 7M.