Kiedyś kisnęłam z "Big Brothera", a teraz oglądam śpiącego rapera i świetnie się bawię

Na Instagram Stories Okiego pojawił się link do strony, gdzie jeszcze przez ponad 30 godzin możemy poczuć się jak widzowie Big Brothera. W miejscu, gdzie znajduje się raper wraz ze swoją ekipą, m.in. DJ-em Blakim i atutowym, zamontowano 8 kamer, dzięki czemu możemy śledzić to, co dzieje się w studio, kuchni, salonie ze stołem ping-pongowym, pomieszczeniu z mikrofonem, na zewnątrz oraz pokoju, w którym śpi Oki. To się nazywa poświęcenie - wiele osób w końcu mogło odpowiedzieć sobie na pytanie, w jaki sposób Młody Jeżyk śpi z kolcami na głowie i czy rzeczywiście jest ich 47 (jak już jesteśmy przy 47 - stream to przecież 24/7, nie mogło być inaczej).



Co tu dużo mówić - Oki nie zawiódł, pomysł jest genialny. Ciekawie jest obserwować, jak tworzony jest beat i jak bardzo różni się od pierwotnego, surowego brzmienia. Samo odliczanie do premiery podsyca to wszystko jeszcze bardziej. Bo choć tak naprawdę do końca nie wiemy, na co czekamy, to widok rapującego Okiego (w takich momentach widać obraz na streamie, jednak dźwięk jest wyciszany) sprawia, że przebieram już nogami na myśl o tym, że niebawem pojawi się coś nowego.