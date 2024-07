Fani domagają się, aby Netflix kontynuował hitowy serial. Czy ich argumenty okażą się wystarczająco mocne?

"Your Honor" to serial, który otrzymał jak na razie dwa sezony: w 2021 i 2023 roku. Czemu więc dopiero teraz użytkownicy Netfliksa dopominają się o jego kontynuację? Proste! Niedawno go odkryli. W końcu nie jest to produkcja oryginalna platformy. Odpowiada za nią Showtime, a do oferty platformy wpadła na licencji pod koniec zeszłego miesiąca. Z miejsca podbiła serca użytkowników serwisu.



W głównego bohatera "Your Honor" wciela się znany z "Breaking Bad" Bryan Cranston. Grany przez niego sędzia znajduje się na życiowym zakręcie. Jego syn spowodował tragiczny wypadek samochodowy. Ojciec, żeby go chronić, zadziera z mafijną rodziną, pluje na paragrafy i sprzeniewierza się własnemu sumieniu. Chociaż pierwotnie miało się skończyć na jednej odsłonie (produkcje pomyślano jako serial limitowany) tytuł dostał 2. sezon. Minęło od niego już sporo czasu, ale do tej pory Showtime nie zdecydował się na realizację kolejnych odcinków. Czy zrobi to Netflix?