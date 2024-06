Nowy, świetny serial Netfliksa to dowód na to, że w temacie supermocy jeszcze nie powiedziano wszystkiego

Nie twierdzę, że serial nie korzysta ze znanych tropów i przewidywalnych zagrań; niektóre podejmowane przezeń tematy czy wątki wydają się wymęczone przez gatunek. Znajdziemy tu też co nieco większych lub mniejszych scenopisarskich niedorzeczności (Michaela i Dionne w żadnym wypadku nie powinno być stać na tak luksusowe auto, biorąc pod uwagę to, czym zajmują się na co dzień - itp.), a efekty specjalne, cóż, swą sztucznością momentami wybijają widza ze stanu zaabsorbowania.



A jednak „Supacell” nie brakuje oryginalności - już sama eksploracja tego, co dla środowisk czarnoskórych osób oznacza zdobycie supermocy, jest wyjątkowo unikalna. Każda z postaci musi w związku z tym stawić czoła odmiennej problematyce, bo przecież każda z nich borykała się z przeciwnościami innego rodzaju - ucieczka od kryminalnej przeszłości, walka o utrzymanie zatrudnienia, molestowanie seksualne, uprzedzenia, kultura gangów, codzienna uliczna przemoc. To kolejne utrudnienie dla Michaela - choć desperacko stara się porozumieć z pozostałymi, wszyscy oni są bardzo, bardzo skupieni na sobie. Niekoniecznie wynika to z jakiegoś egoizmu, a raczej z życiowej sytuacji i zawirowań. Członkowie tej grupy przyjmowali i przyjmują potężne ciosy od codzienności, a przecież chcieliby po prostu wieść jak najlepsze życia, co nie jest im dane.



Ostatecznie serial najchętniej pochyla się na wspomnianym wcześniej rozsypie kolektywności - nad falą indywidualizmu w środowisku, które wcześniej lepiej prosperowało dzięki zjednoczeniu. Co ciekawe, sporo mówi także o naszej zależności od technologii - i cenie, jaką musimy za nią zapłacić. Wszystko to jest napisane i badane w sposób świadomy, dojrzały, ale i pełen obaw.



