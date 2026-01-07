Netflix opowie prawdziwą polską historię. Walka o życie śląskich dzieci

Ładowanie...

„Ołowiane dzieci” to serial inspirowany postacią Jolanty Wadowskiej-Król. Była to polska lekarka, Honorowa Obywatelka Miasta Katowice, nazywana „Matką Boską Szopienicką”. Zasłynęła poświęceniu się problematyce występowania ołowicy w Szopienicach. U swoich małych pacjentów zauważyła objawy i dolegliwości sugerujące metalami ciężkimi - co, rzecz jasna, zgłosiła wyżej. Rozpoczęła dalsze badania i już pierwsze ich wyniki były przerażające: wskazywały na ogromną skalę zatruć dzieci na tamtym obszarze.



Wyniki zawarła w rozprawie doktorskiej, na którą negatywnie zareagowały władze PZPR. Presja, naciski, rozmowy ostrzegawcze i groźby - „zwierzchnictwo” zawzięcie walczyło o to, by pani doktor wycofała się z działań. Mimo wysokiej oceny promotora, władze uczelni uległy i nie chciały dopuścić do obrony doktoratu i publikacji wyników. Wszystkie egzemplarze rozprawy zaginęły.



Ostatecznie jednak batalia przyniosła efekty. Zorganizowano specjalne leczenie tysięcy dzieci, a w 1975 r. Miejska Rada Narodowa w Katowicach zdecydowała o rozbiórce domów stojących najbliżej komina huty. Utajnione uzasadnienie podkreślało, że tamta strefa stwarza bezpośrednie zagrożenie życiu i zdrowiu mieszkańców. Wysiedleni otrzymali nowe mieszkania. Z terenu skażenia środowiska Szopienic usunięto blisko 200 tys. ton ziemi. Dzieciom zaczęto finansować mleko. To wszystko spowodowało poprawę zdrowia małych pacjentów i korzystnie wpłynęło na środowisko Szopienic.



Właśnie ta historia jest bazą nowego serialu Netfliksa.

Ołowiane dzieci - nowy polski serial Netfliksa

Jak zapowiada Netflix, serial będzie historią odwagi, determinacji i nadziei, która pokazuje, że czasem wystarczy tylko jedna osoba, by zapoczątkować wielkie zmiany.

Jolanta Wadowska-Król - grana przez Joannę Kulig, to młoda, idealistyczna lekarka, która odkrywa, że to, co nazywano „tajemniczymi zachorowaniami” dzieci, jest w rzeczywistości związane z działaniem huty w Szopienicach. Wadowska-Król decyduje się działać wśród śląskiej społeczności mimo presji władz i usilnych prób tuszowania sprawy. Ponadto, pojawia się realne zagrożenie dla jej kariery i bezpieczeństwa rodziny – dzieci oraz męża (w tej roli Sebastian Pawlak).

Maciej Pieprzyca - znany z wrażliwości w portretowaniu śląskiej tożsamości i tematów społecznych - zabierze widzów w podróż do lat 70. Widzowie dostrzegą charakterystyczne elementy tamtej epoki: od rekonstrukcji realiów tamtych lat, śląskich lokacji (Katowic, Zabrza, Gliwic czy Bytomia), po emocjonalny ton tamtych czasów.

Ołowiane dzieci - obsada serialu

W produkcji wystąpią: Joanna Kulig (Jolanta Wadowska-Król), Agata Kulesza (Profesor Berger), Kinga Preis (Wiesia Wilczek), Michał Żurawski (Hubert Niedziela), Marian Dziędziel (Jerzy Ziętek), Zbigniew Zamachowski (Zdzisław Grudzień), Sebastian Pawlak (Zbyszek Król).



Michał Jarecki 07.01.2026 10:04

