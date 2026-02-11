Ołowica i jej objawy. Poważna choroba, z którą walczyła bohaterka Ołowianych dzieci

Ładowanie...

Serial "Ołowiane dzieci" w reżyserii Maciej Pieprzycy koncentruje się na prawdziwej historii Jolanty Wadowskiej-Król (w tej roli Joanna Kulig), młodej lekarki, która odkrywa, że dzieci z okolic katowickiej Huty Szopienice męczą niepokojące dolegliwości. Początkowo sądzi, że jest to po prostu anemia, jednak z biegiem czasu odkrywa, że najmłodsi mieszkańcy osiedla Targowisko chorują na ołowicę, chorobę wywołaną zatruciem metalami ciężkimi. Wstrząsające odkrycie sprawia, że lekarka podejmuje próby ratowania małych pacjentów, mierząc się jednocześnie z komunistycznym aparatem państwowym.

W serialu dzieci chorujące na ołowicę miały czarną obwódkę wewnątrz ust, pluły krwią i poruszały się "bocianim chodem". Czy w rzeczywistości ta choroba również tak wygląda?

Ołowica - objawy choroby

Ołowica to ostra lub przewlekła choroba toksyczna, którą powoduje nagromadzenie się ołowiu w organizmie. Metal ciężki, który kumuluje się w ciele człowieka, uszkadza układ nerwowy, krwiotwórczy oraz narządy wewnętrzne. Na zatrucie ołowicą narażone są szczególnie dzieci, które dużo szybciej wchłaniają ołów i częściej przebywają w miejscach zakurzonych i z zanieczyszczoną glebą. Widać to doskonale w serialu - najmłodsi spędzali czas głównie na powietrzu, bawiąc się ze swoimi rówieśnikami. Podczas grania w piłkę, skakania na skakance czy zabawy w gumę przez cały czas miały one kontakt z zanieczyszczonym powietrzem i pyłem wydobywającym się z kominów huty. Ale na ołowicę zachorować mogą również dorośli, którzy pracują w branży przemysłowej.

Do zatrucia ołowicą może dojść, w momencie gdy ludzie przez dłuższy czas mają kontakt z zanieczyszczonym powietrzem, poprzez wdychanie pyłu i oparów zawierających ołów. Choroby tej można się nabawić również za sprawą jedzenia skażonej żywności, a także picia skażonej wody, z której ołów wchłania się lepiej niż z pożywienia. Warto mieć na uwadze, że do zatrucia ołowicą może doprowadzić również noszenie taniej biżuterii, używanie zanieczyszczonych przypraw czy przypadkowe spożycie farb, plasteliny lub kredek świecowych przez dzieci.

Kadr z serialu "Ołowiane dzieci". Fot. Netflix

Wadowska-Król zwracała uwagę, że jej mali pacjenci cierpieli na anemię i wyglądali na mniej lat niż w rzeczywistości mają. Wśród objawów ołowicy faktycznie znajdują się niedokrwistość oraz opóźnienie rozwoju, a w dodatku, jak podaje Medonet, bezsenność, brak apetytu czy zaburzenia neurologiczne. "Bociani chód", na który zwrócono uwagę w serialu, należy właśnie do grupy zaburzeń neurologicznych, na które cierpią osoby zatrute ołowiem - ołów uszkadza bowiem nerwy obwodowe, powodując osłabienie mięśni czy zaburzenia chodu.

Ołowicę na szczęście można leczyć. PoradnikZdrowie.pl podkreśla, że w przypadku zatrucia ołowiem należy zastosować doustną lub dożylną chelację przy użyciu związku EDTA, który lokalizuje w organizmie szkodliwe metale i je usuwa. Istnieje również możliwość płukania żołądka siarczanem sodu z dużą ilością węgla aktywowanego, przeprowadzenie hemodializy lub zastosowania opioidów.

Anna Bortniak 11.02.2026 12:20

