Bohaterowie Ołowianych dzieci. Kto z serialu Netfliksa istniał naprawdę?

Serial "Ołowiane dzieci" w reżyserii Maciej Pieprzycy koncentruje się na prawdziwej historii Jolanty Wadowskiej-Król (w tej roli Joanna Kulig), młodej lekarki, która odkrywa, że dzieci z okolic katowickiej Huty Szopienice męczą niepokojące dolegliwości. Początkowo sądzi ona, że jest to po prostu anemia, jednak z biegiem czasu odkrywa, że najmłodsi mieszkańcy osiedla Targowisko chorują na ołowicę, chorobę wywołaną zatruciem metalami ciężkimi. Wstrząsające odkrycie sprawia, że lekarka podejmuje próby ratowania małych pacjentów, mierząc się jednocześnie z komunistycznym aparatem państwowym.

Niemal wszyscy kluczowi bohaterowie, którzy zostali przedstawieni w serialu, istnieli naprawdę. Jeden z nich został jednak wymyślony wyłącznie na potrzeby produkcji, natomiast druga postać reprezentuje istniejącą w rzeczywistości osobę, ale pod zmienionym nazwiskiem.

Ołowiane dzieci - prawdziwe osoby. Kto jest kim w serialu Netfliksa?

Jolanta Wadowska-Król

Osobą, która istniała naprawdę, jest oczywiście główna bohaterka, czyli Jolanta Wadowska-Król, nazywana również "Matką Boską Szopienicką" lub "śląską Erin Brockovich". W serialu wciela się w nią Joanna Kulig. W latach 70. XX w. pediatrka odkryła, że dzieci, które mieszkają w pobliżu Huty Szopienice, chorują na tzw. ołowicę, czyli zatrucie ołowiem. Upór i determinacja Wadowskiej-Król doprowadziły do tego, że ostatecznie najmłodsi mieszkańcy zanieczyszczonych terenów zostali przeniesieni do sanatoriów, a całe rodziny z osiedla otrzymały nowe domy. Lekarka zmarła 18 czerwca 2023 roku w wieku 83 lat.

Jolanta Wadowska-Król. Fot. WKATOWICACHeu/Netflix

Wiesława Wilczek

Wiesława Wilczek jest kolejną bohaterką, która istniała naprawdę. Odważna pielęgniarka, którą w "Ołowianych dzieciach" portretuje Kinga Preis, współpracowała wraz z Wadowską-Król, walcząc o leczenie chorych na ołowicę dzieci. Wiesia, bo tak jest nazywana kobieta, była cichą bohaterką w sprawie z "Ołowianych dzieci" i ogromnym wsparciem swojej współpracowniczki.

Wiesława Wilczek. Fot. Polskie Radio/Netflix

Bożena Hager-Małecka

W serialu nie pojawia się co prawda nazwisko Hager-Małeckiej, jednak wiadomo, że twórcy inspirowali się tą postacią, kreując profesor Berger. W "Ołowianych dzieciach" wciela się w nią Agata Kulesza. W latach 70. XX w. Hager-Małecka była szefową Katedry i Kliniki Pediatrii Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu i wybitną polską pediatrką. Jej personalia zostały zmienione, ponieważ w rzeczywistości odgrywała nieco inną rolę niż zostało to przedstawione w serialu. Wiadomo jednak, że kiedy dotarły do niej wieści na temat badań Wadowskiej-Król, aktywnie działała na rzecz ratowania najmłodszych mieszkańców Katowic. Zmarła 9 lutego 2016 roku w wieku 94 lat.

Bożena Hager-Małecka/profesor Berger. Fot. Aleph/Netflix

Hubert Niedziela

W "Heweliuszu" Michał Żurawski portretował fikcyjną postać Piotra Bintera i również teraz wcielił się on w bohatera, który został wymyślony na potrzeby serialu. Mowa u Hubercie Niedzieli, oficera Służby Bezpieczeństwa. Ubek próbował zamknąć Wadowskiej-Król usta, aby nie ujawniła, że obecność huty jest niebezpieczna dla okolicznych mieszkańców i próbował odwieść ją od pomysłu nagłaśniania sprawy.

Mimo że Niedziela jest postacią fikcyjną, to zainteresowanie Wadowską-Król przez aparat policyjny było prawdziwe. Z zachowanych w IPN dokumentów wynika, że bezpieka miała lekarkę na celowniku i rozważała nawet jej aresztowanie, gdyby sprawa z ołowicą wyszła na jaw i gdyby zaczęło się nią interesować więcej osób - podaje Polskie Radio.

Hubert Niedziela. Fot. Netflix

Jerzy Ziętek

Jerzy Ziętek istniał naprawdę. Był on I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Katowicach w latach 1957-1973 i wojewodą śląskim w latach 1975-1980. W serialu portretuje go Marian Dziędziel. Prawdą jest, że znał on Bożenę Hager-Małecką (serialową profesor Berger) i że był rozdarty między służbą władzy a chęcią niesienia pomocy dzieciom. Z jednej strony nie mógł on nagłaśniać zatrucia ołowiem, a z drugiej - chciał pomóc w sprawie. Ziętek znalazł sposób, by dyskretnie pomóc Wadowskiej-Król, rozlokowując dzieci w sanatoriach. Zmarł w 1989 roku w wieku 79 lat.

Jerzy Ziętek. Fot. Władysław Morawski/Netflix

Zdzisław Grudzień

Zdzisław Grudzień był prawdziwym politykiem. Pierwszy sekretarz komitetu wojewódzkiego partii w Katowicach i kolega Edwarda Gierka, podobnie jak jego serialowy odpowiednik portretowany przez Zbigniewa Zamachowskiego, również zalazł Ślązakom za skórę. Dodatkowo w rzeczywistości również nie zrobił nic w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom szopienickiego osiedla, ponieważ był on skoncentrowany na tym, by huta działała najlepiej i by można było się chwalić, że bardzo dobrze prosperuje. Zmarł w 1982 roku w wieku 57 lat.

Zdzisław Grudzień. Fot. PAP/Netflix

Anna Bortniak 11.02.2026 16:02

