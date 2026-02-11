Logo
REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD
  3. Netflix

Bohaterowie Ołowianych dzieci. Kto z serialu Netfliksa istniał naprawdę?

"Ołowiane dzieci" to produkcja oparta na faktach. Nie wszyscy bohaterowie mają jednak odpowiednik w rzeczywistości. Którzy z nich istnieli naprawdę?

Anna Bortniak
olowiane dzieci prawdziwe postaci bohaterowie kto jest kim
REKLAMA

Serial "Ołowiane dzieci" w reżyserii Maciej Pieprzycy koncentruje się na prawdziwej historii Jolanty Wadowskiej-Król (w tej roli Joanna Kulig), młodej lekarki, która odkrywa, że dzieci z okolic katowickiej Huty Szopienice męczą niepokojące dolegliwości. Początkowo sądzi ona, że jest to po prostu anemia, jednak z biegiem czasu odkrywa, że najmłodsi mieszkańcy osiedla Targowisko chorują na ołowicę, chorobę wywołaną zatruciem metalami ciężkimi. Wstrząsające odkrycie sprawia, że lekarka podejmuje próby ratowania małych pacjentów, mierząc się jednocześnie z komunistycznym aparatem państwowym.

Niemal wszyscy kluczowi bohaterowie, którzy zostali przedstawieni w serialu, istnieli naprawdę. Jeden z nich został jednak wymyślony wyłącznie na potrzeby produkcji, natomiast druga postać reprezentuje istniejącą w rzeczywistości osobę, ale pod zmienionym nazwiskiem.

REKLAMA

Ołowiane dzieci - prawdziwe osoby. Kto jest kim w serialu Netfliksa?

Jolanta Wadowska-Król

Osobą, która istniała naprawdę, jest oczywiście główna bohaterka, czyli Jolanta Wadowska-Król, nazywana również "Matką Boską Szopienicką" lub "śląską Erin Brockovich". W serialu wciela się w nią Joanna Kulig. W latach 70. XX w. pediatrka odkryła, że dzieci, które mieszkają w pobliżu Huty Szopienice, chorują na tzw. ołowicę, czyli zatrucie ołowiem. Upór i determinacja Wadowskiej-Król doprowadziły do tego, że ostatecznie najmłodsi mieszkańcy zanieczyszczonych terenów zostali przeniesieni do sanatoriów, a całe rodziny z osiedla otrzymały nowe domy. Lekarka zmarła 18 czerwca 2023 roku w wieku 83 lat.

class="wp-image-2757143"
Jolanta Wadowska-Król. Fot. WKATOWICACHeu/Netflix

Wiesława Wilczek

Wiesława Wilczek jest kolejną bohaterką, która istniała naprawdę. Odważna pielęgniarka, którą w "Ołowianych dzieciach" portretuje Kinga Preis, współpracowała wraz z Wadowską-Król, walcząc o leczenie chorych na ołowicę dzieci. Wiesia, bo tak jest nazywana kobieta, była cichą bohaterką w sprawie z "Ołowianych dzieci" i ogromnym wsparciem swojej współpracowniczki.

class="wp-image-2757144"
Wiesława Wilczek. Fot. Polskie Radio/Netflix

Bożena Hager-Małecka

W serialu nie pojawia się co prawda nazwisko Hager-Małeckiej, jednak wiadomo, że twórcy inspirowali się tą postacią, kreując profesor Berger. W "Ołowianych dzieciach" wciela się w nią Agata Kulesza. W latach 70. XX w. Hager-Małecka była szefową Katedry i Kliniki Pediatrii Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu i wybitną polską pediatrką. Jej personalia zostały zmienione, ponieważ w rzeczywistości odgrywała nieco inną rolę niż zostało to przedstawione w serialu. Wiadomo jednak, że kiedy dotarły do niej wieści na temat badań Wadowskiej-Król, aktywnie działała na rzecz ratowania najmłodszych mieszkańców Katowic. Zmarła 9 lutego 2016 roku w wieku 94 lat.

class="wp-image-2757145"
Bożena Hager-Małecka/profesor Berger. Fot. Aleph/Netflix

Hubert Niedziela

W "Heweliuszu" Michał Żurawski portretował fikcyjną postać Piotra Bintera i również teraz wcielił się on w bohatera, który został wymyślony na potrzeby serialu. Mowa u Hubercie Niedzieli, oficera Służby Bezpieczeństwa. Ubek próbował zamknąć Wadowskiej-Król usta, aby nie ujawniła, że obecność huty jest niebezpieczna dla okolicznych mieszkańców i próbował odwieść ją od pomysłu nagłaśniania sprawy.

Mimo że Niedziela jest postacią fikcyjną, to zainteresowanie Wadowską-Król przez aparat policyjny było prawdziwe. Z zachowanych w IPN dokumentów wynika, że bezpieka miała lekarkę na celowniku i rozważała nawet jej aresztowanie, gdyby sprawa z ołowicą wyszła na jaw i gdyby zaczęło się nią interesować więcej osób - podaje Polskie Radio.

class="wp-image-2757146"
Hubert Niedziela. Fot. Netflix

Jerzy Ziętek

Jerzy Ziętek istniał naprawdę. Był on I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Katowicach w latach 1957-1973 i wojewodą śląskim w latach 1975-1980. W serialu portretuje go Marian Dziędziel. Prawdą jest, że znał on Bożenę Hager-Małecką (serialową profesor Berger) i że był rozdarty między służbą władzy a chęcią niesienia pomocy dzieciom. Z jednej strony nie mógł on nagłaśniać zatrucia ołowiem, a z drugiej - chciał pomóc w sprawie. Ziętek znalazł sposób, by dyskretnie pomóc Wadowskiej-Król, rozlokowując dzieci w sanatoriach. Zmarł w 1989 roku w wieku 79 lat.

class="wp-image-2757147"
Jerzy Ziętek. Fot. Władysław Morawski/Netflix

Zdzisław Grudzień

Zdzisław Grudzień był prawdziwym politykiem. Pierwszy sekretarz komitetu wojewódzkiego partii w Katowicach i kolega Edwarda Gierka, podobnie jak jego serialowy odpowiednik portretowany przez Zbigniewa Zamachowskiego, również zalazł Ślązakom za skórę. Dodatkowo w rzeczywistości również nie zrobił nic w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom szopienickiego osiedla, ponieważ był on skoncentrowany na tym, by huta działała najlepiej i by można było się chwalić, że bardzo dobrze prosperuje. Zmarł w 1982 roku w wieku 57 lat.

class="wp-image-2757149"
Zdzisław Grudzień. Fot. PAP/Netflix
Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA
Anna Bortniak
11.02.2026 16:02
Tagi: Polskie serialeSeriale Netflix
Najnowsze
16:02
Bohaterowie Ołowianych dzieci. Kto z serialu Netfliksa istniał naprawdę?
Aktualizacja: 2026-02-11T16:02:00+01:00
15:01
Po tym filmie widzowie szukają ukojenia w Gorącej rywalizacji na HBO Max. Jest tak ostry
Aktualizacja: 2026-02-11T15:01:00+01:00
12:32
Hitowy kryminał wrócił na Prime Video. Kiedy nowe odcinki serialu Cross?
Aktualizacja: 2026-02-11T12:32:56+01:00
12:20
Ołowica i jej objawy. Poważna choroba, z którą walczyła bohaterka Ołowianych dzieci
Aktualizacja: 2026-02-11T12:20:14+01:00
12:08
Piep*zyć Mickiewicza 3: gdzie obejrzeć poprzednie filmy online? Sprawdzamy
Aktualizacja: 2026-02-11T12:08:20+01:00
10:12
Ołowiane dzieci to kandydat na polski serial roku. Zachwyca i przeraża
Aktualizacja: 2026-02-11T10:12:16+01:00
8:54
Netflix pokaże prequel Stranger Things. Mieliśmy go nie zobaczyć
Aktualizacja: 2026-02-11T08:54:09+01:00
8:41
Twórca Rycerza Siedmiu Królestw przyznaje: ta zmiana była błędem
Aktualizacja: 2026-02-11T08:41:23+01:00
19:11
Film reżysera 1670 już w VOD. Komedia zachwyciła widzów
Aktualizacja: 2026-02-10T19:11:29+01:00
18:02
Nowy serial Netfliksa jest absurdalny. Bawiłam się przednio
Aktualizacja: 2026-02-10T18:02:00+01:00
15:28
Prawnik z Lincolna, sezon 5. Co z kontynuacją? Mamy dobre wieści
Aktualizacja: 2026-02-10T15:28:14+01:00
13:54
Takiego Malfoya nie znaliśmy. Serial Harry Potter pokaże coś nowego
Aktualizacja: 2026-02-10T13:54:28+01:00
12:34
Nie przegonisz dzików z Frizem. Allegro usunęło aukcję WOŚP
Aktualizacja: 2026-02-10T12:34:27+01:00
12:17
Spielbierg i Cooper mieli ożywić klasykę kina akcji. Nic z tego
Aktualizacja: 2026-02-10T12:17:19+01:00
12:02
Twórcy genialnego filmu żądają usunięcia ich muzyki z gniotu Amazona
Aktualizacja: 2026-02-10T12:02:49+01:00
11:58
Pojedynek Lalek. Ta od Netfliksa intryguje mnie bardziej
Aktualizacja: 2026-02-10T11:58:44+01:00
10:41
Nowe Wichrowe wzgórza już pobiły rekord. Od 90 lat nie było tak dobrze
Aktualizacja: 2026-02-10T10:41:27+01:00
8:35
Uwielbiany kryminał Netfliksa zmienia scenerię. Tego nikt się nie spodziewał
Aktualizacja: 2026-02-10T08:35:47+01:00
8:31
Nawet Papa Brenner nie lubi finału Stranger Things. Jedyny aktor, który to przyznał
Aktualizacja: 2026-02-10T08:31:33+01:00
20:51
Prawnik z Lincolna ma coś lepszego niż główny bohater. Zakochałem się
Aktualizacja: 2026-02-09T20:51:00+01:00
18:49
Serial Harry Potter przyćmi inne premiery. Ma być wydarzeniem dekady
Aktualizacja: 2026-02-09T18:49:23+01:00
18:13
Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026. Gdzie obejrzeć? Harmonogram
Aktualizacja: 2026-02-09T18:13:00+01:00
17:06
Książe Baleor uratował Dunka. Dlaczego ten Targaryen ma czarne włosy?
Aktualizacja: 2026-02-09T17:06:00+01:00
15:13
Prime Video: ceny i pakiety. Ile kosztuje subskrypcja w 2026 roku?
Aktualizacja: 2026-02-09T15:13:57+01:00
14:44
SkyShowtime: cena, pakiety, oferta. Ile kosztuje serwis w 2026 roku?
Aktualizacja: 2026-02-09T14:44:16+01:00
13:53
Netflix pokazał zwiastun Lalki. Serial i film dzieli przepaść
Aktualizacja: 2026-02-09T13:53:47+01:00
13:51
Prawnik z Lincolna dowiózł najlepszy sezon. Netflix, robisz to dobrze
Aktualizacja: 2026-02-09T13:51:06+01:00
13:42
Filmowy profesor Lupin o serialu Harry Potter. Wróci do swojej roli?
Aktualizacja: 2026-02-09T13:42:37+01:00
10:43
Zdrada w 4. odcinku Rycerza Siedmiu Królestw. Jak łączy się z Grą o tron?
Aktualizacja: 2026-02-09T10:43:50+01:00
10:11
Gwiazda Stranger Things chce grać Spider-Mana. Biorę
Aktualizacja: 2026-02-09T10:11:52+01:00
9:05
Spielberg wraca z hukiem. Wspaniały zwiastun Dnia objawienia
Aktualizacja: 2026-02-09T09:05:36+01:00
8:33
To już jest science fiction roku. Wygląda obłędnie
Aktualizacja: 2026-02-09T08:33:47+01:00
14:02
Widzowie ocenili nowy odcinek Rycerza Siedmiu Królestw. Zapisze się w historii
Aktualizacja: 2026-02-08T14:02:00+01:00
13:13
Niezwyciężony wraca z 4. sezonem. Kiedy premiera w Prime Video?
Aktualizacja: 2026-02-08T13:13:00+01:00
12:03
Zapowiedzi kryminałów 2026. Tych tytułów nie możemy się doczekać
Aktualizacja: 2026-02-08T12:03:00+01:00
11:12
Znajomi i sąsiedzi już zaraz. Kiedy premiera 2. sezonu?
Aktualizacja: 2026-02-08T11:12:00+01:00
10:13
Po seansie Tajnego agenta stwierdzam: to nie jest oscarowa rola
Aktualizacja: 2026-02-08T10:13:00+01:00
9:56
Brad Arnold nie żyje. Był wokalistą zespołu 3 Doors Down
Aktualizacja: 2026-02-08T09:56:06+01:00
9:05
Na Netfliksie jest jeden z pierwszych filmów Elordiego. Śmiało, można płakać
Aktualizacja: 2026-02-08T09:05:00+01:00
8:01
Netflix ma prezent dla polskich widzów. Rzucicie się na ten serial
Aktualizacja: 2026-02-08T08:01:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA