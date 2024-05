To będzie ostatni sezon „Opowieści podręcznej”. Serial w Polsce nie miał szczęścia

Serial „Opowieść podręcznej” zadebiutował w 2017 roku. Tak naprawdę od samego początku był on niesamowicie wstrząsający i zrewolucjonizował pojęcie patriarchatu. Nadchodzący szósty sezon ma ostatecznie domknąć całą historię. Będzie to z pewnością wyjątkowy finał. W szczególności biorąc pod uwagę fakt, że to główna aktorka, Elisabeth Moss, będzie odpowiadała za reżyserię ściśle wyselekcjonowanych epizodów. Warto w tym miejscu przypomnieć, że tytuł „Opowieść podręcznej” w Polsce nie miał zbyt wiele szczęścia. Oczywiście nie chodzi w tym miejscu o jego odbiór przez widzów, ale o wszystkie inne zewnętrzne zawirowania. Otóż produkcja ta pierwotnie zadebiutowała na platformie Showmax, jako tytuł oryginalny. Niestety jak wiadomo – ten serwis znikną praktycznie tak samo szybko, jak się pojawił. Serial został więc oddany w ręce HBO, co trwało dłuższą chwilę. Właśnie ze względu na tę „przeprowadzkę” w Polsce wiele odcinków mogliśmy oglądać później niż widzowie ze Stanów Zjednoczonych.