„Diuna 2” właśnie wleciała do streamingu. Ten genialny film wreszcie obejrzysz w domu

Film „Diuna: Część druga” była dostępna online już wcześniej. Można było obejrzeć go m.in. na Apple TV, Megogo, Premiery Canal+ czy Amazon Prime Video. Wiązało się to jednak z dodatkową opłatą, a to oczywiście nie satysfakcjonuje użytkowników, którzy i tak już często płacą duże kwoty za dostęp do ofert przeróżnych serwisów streamingowych. Nic więc dziwnego, że widzowie HBO Max nie mogli się już doczekać momentu, kiedy to „Diuna 2” wleci na platformę i będzie można zapoznać się z nią (pierwszy raz lub ponownie) w ramach abonamentu. Dla wszystkich zniecierpliwionych mamy dobrą nowinę. Produkcja czeka już na was dokładnie tak samo, jak wy czekaliście do tej pory na nią. Miłego seansu!