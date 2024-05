HBO Max żegna się z widzami "Diuną 2" i najpiękniejszym filmem o duchach w historii. Świetne nowości w serwisie

Przyszedł czas pożegnań - wraz z najnowszą listą premier filmów i seriali, które będą pojawiać się w serwisie do końca maja, HBO Max szykuje się do wiecznego spoczynku. Już w przyszłym miesiącu platforma zostanie przekształcona w Max, a za tym rebrandingiem przyjdzie kilka innych, mniejszych i większych zmian.



Nie ma na co narzekać. Serwis Warnera wciąż zasypuje nas świetnymi serialami - w tym tygodniu wystartował 2. sezon "Uśmiechniętych przyjaciół", znakomity "Sympatyk" trzyma poziom, "Przeklęty II" niezmiennie fascynuje, 2. odsłona "Słodkich kłamstewek: grzechu pierworodnego" puszcza oko do wiernych fanów, "Pani sprzątająca" wciąga bez reszty, "Hacks" bawi, "We're Here" porusza, "Młody Sheldon" powoli się żegna, a dokument o Kevinie Spacey'u mrozi krew w żyłach.



Nie ulega jednak wątpliwości, że największą premierą maja w HBO Max jest wychwalany przez widzów i świetnie zarabiający hit Denisa Villeneuve'a: "Diuna: Część druga". Ale zamiast polecać wam oczywistości, pochylimy się nad inną interesującą nowością na platformie - pięknej i bolesnej zarazem opowieści o horrorze przemijania.